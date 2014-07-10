В Україні ще залишилося близько двох тисяч пам'ятників Леніну

Проте постійно ця цифра зменшується. Лише за останні дні лютого, коли Майдан переміг режим Януковича, в державі повалили понад 150 кам'яних вождів, передає ТСН.

Ленінопад продовжувався всю весну і триває нині. Тому назвати точну цифру ще "стоячих" Ленінів ніхто не може.

Узагалі на початку цього року Україна займала друге місце в світі за кількістю пам'ятників Леніну – тоді їх було близько 2,2 тисячі.

Найбільше їх в Росії – близько 6 тис. У Білорусі їх залишилося всього 400, у Казахстані – 300, на Закавказзі та в Середній Азії – 200. У сусідній Молдові – всього-навсього 60 штук.

А в країнах Балтії їх узагалі знесли з усіх центральних площ, і побачити можна лише в приватних колекціях чи музеях тоталітаризму.

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За радянських часів по всьому СРСР кам'яних вождів налічувалося 14,2 тис., а нині – близько 9 тис. Такі цифри наводить сайт leninstatues.ru, який веде облік усіх Ленінів на теренах колишнього СРСР.

В Україні ж за радянських часів пам'ятників Леніну "натикали" близько 5 тисяч. Тобто до сьогодні цифра скоротилася в два з половиною рази.

Грандіозний ленінопад стався на початку 1990-х, коли Україна здобула незалежність. Переважно громили кам'яних вождів на Західній Україні.

Після подій Майдану найбільше Ленінів знесли в Центральній та Північній Україні – на Вінничині, Хмельниччині, Житомирщині, Полтавщині, Київщині, Кіровоградщині, Черкащині та Чернігівщині.

Тож тепер найбільша концентрація таких пам'ятників залишилася на Східній та Південній Україні, а також у Криму.