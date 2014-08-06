У Сумах закидали фарбою, обмалювали і обклеїли листівками філії російських банків



Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 5 серпня, активісти закидали і обмалювали 5 відділень банків, серед яких - «Сбербанк Росії», «Русский Стандарт» і «ВТБ».

Зокрема, на вулиці Горького розпочався мітинг, де активісти у вишиванках закликали сумчан пожертвувати кошти на потреби української армії. Після цього учасники акції вишикувалися колоною і пішли по проїжджій частині вулиці в сторону центру міста.

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По дорозі учасники протесту закидали вікна «Сбербанку Росії» фарбою, розмалювали їх балончиками і обклеїли листівками.

Така ж доля чекала і відділення банків «ВТБ» та «Русский стандарт» в провулку 9 травня і «Сбербанк Росії» на вул. Харківській, які були закриті «на технічну перерву».

Біля відділення «Сбербанку» мітингувальники закликали працівників звільнятися і не працювати на Росію.

Протягом всієї акції колону активістів супроводжували майже 20 міліціонерів і співробітники охоронної фірми.