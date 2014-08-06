ООН обіцяє підготувати українських переселенців до суворої зими

Про це заявив начальник відділу координації та відповідних дій Управління ООН з координації гуманітарних питань Джон Гінг на засіданні Ради Безпеки ООН по Україні, скликаного за ініціативою Росії, повідомляє ИТАР-ТАСС.

За його словами, в ООН підходять до цього питання з усією серйозністю.

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"Дозвольте мені запевнити вас, що підготовка до зими є центральним компонентом всіх наших гуманітарних планів. Ми повинні переконатися в тому, що вжиті всі необхідні зусилля, які дозволять пом'якшити для вимушених переселенців наслідки майбутньої зими, яка, за нашими очікуваннями, буде дуже суворою", - сказав Гинг.