Роднянському подарували політ на винищувачі
10:50, 04 липня 2006Суспільство
880
Співвласник телеканалу "1+1" відзначив 45-річчя
Олександр Роднянський, засновник і співвласник телеканалу "1+1", відзначив своє 45-річчя. День народження Роднянський вважав за краще відзначити подалік від суєти, в колі сім`ї. Тиждень відпустки він проведе у Флоренції з дружиною Валерією, сином Олександром, студентом Лондонської Школи економіки і політичних наук, і дочкою Елею. Подарункові коробки в Москві ще стоять нерозпаковані. Як вдалося дізнатися газеті "Сегодня", по поверненню додому іменинник одержить в подарунок декілька раритетних книг, кілька картин і... політ на винищувачі.
Журнал "Кореспондент" оцінює статки Роднянського в 200 мільйонів доларів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter