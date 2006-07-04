Роднянському подарували політ на винищувачі

Олександр Роднянський, засновник і співвласник телеканалу "1+1", відзначив своє 45-річчя. День народження Роднянський вважав за краще відзначити подалік від суєти, в колі сім`ї. Тиждень відпустки він проведе у Флоренції з дружиною Валерією, сином Олександром, студентом Лондонської Школи економіки і політичних наук, і дочкою Елею. Подарункові коробки в Москві ще стоять нерозпаковані. Як вдалося дізнатися газеті "Сегодня", по поверненню додому іменинник одержить в подарунок декілька раритетних книг, кілька картин і... політ на винищувачі.

Журнал "Кореспондент" оцінює статки Роднянського в 200 мільйонів доларів.