Роднянському подарували політ на винищувачі

10:50, 04 липня 2006
Суспільство
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Співвласник телеканалу "1+1" відзначив 45-річчя

Олександр Роднянський, засновник і співвласник телеканалу "1+1", відзначив своє 45-річчя. День народження Роднянський вважав за краще відзначити подалік від суєти, в колі сім`ї. Тиждень відпустки він проведе у Флоренції з дружиною Валерією, сином Олександром, студентом Лондонської Школи економіки і політичних наук, і дочкою Елею. Подарункові коробки в Москві ще стоять нерозпаковані.   Як вдалося дізнатися газеті "Сегодня", по поверненню додому іменинник одержить в подарунок декілька раритетних книг, кілька картин і... політ на винищувачі.

Журнал "Кореспондент" оцінює статки Роднянського в 200 мільйонів доларів.

 

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