Наступника митрополита Володимира можуть обрати за один день

Вибори нового предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату можуть завершитись протягом одного дня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу сказав прес-секретар УПЦ МП Георгій Коваленко.

Він нагадав, що собор єпископів, який має обрати наступника митрополита Володимира, заплановано на 13 серпня на 14.00 в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври.

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"Ми плануємо, що собор завершиться в один день... Не бачу перешкод для цього. Думаю, що до вечора 13 серпня ми вже дізнаємось ім'я обраного", - сказав він.

Коваленко зазначив, що голосування буде таємним і відбудеться у два тури. В першому турі єпископи оберуть трьох кандидатів, а у другому - одного, котрий і стане предстоятелем УПЦ МП після інтронізації, яка орієнтовно запланована на 17 серпня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

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Главу УПЦ МП будуть обирати із 74 діючих єпископів, імена яких будуть у бюлетені. Наразі у Трапезному храмі вже встановлено скриньки та кабінки для голосування, додав прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, предстоятель УПЦ МП, митрополит Київський і всієї України Володимир (Сабодан) помер 5 липня в Києві на 79-му році життя.