За добу зону АТО залишили понад 1,1 тисячі мирних жителів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«За останню добу усіма транспортними коридорами скористались 1 тисяча 135 мешканців Донбасу», - зазначив він.

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«Зокрема, додатковими пунктами у місті Щастя на Луганщині та селі Дачне на Донеччині за останню добу скористалось 752 особи», - додав Лисенко.