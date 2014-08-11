За добу зону АТО залишили понад 1,1 тисячі мирних жителів
19:24, 11 серпня 2014Суспільство
1 0
За минулу добу, користаючись транспортними коридорами, із зони АТО виїхало понад 1,1 тис. мешканців Донбасу.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«За останню добу усіма транспортними коридорами скористались 1 тисяча 135 мешканців Донбасу», - зазначив він.
Читайте такожСили АТО рекомендують мирним жителям покинути Донецьк і Луганськ
«Зокрема, додатковими пунктами у місті Щастя на Луганщині та селі Дачне на Донеччині за останню добу скористалось 752 особи», - додав Лисенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter