На Харківщині план з мобілізації військовозобов'язаних виконали на 30%

У Харківській області план щодо призову до армії за час третьої черги часткової мобілізації виконаний на 30%.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника військового комісара Харківської області Юрія Калгушкіна.

Він наголосив, що в цілому по області планується мобілізувати близько 3 тис. військовозобов’язаних.

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У той же час Калгушкін наголосив, що план з мобілізації автотракторної техніки виконаний тільки на 20%.

«Загалом, ми йдемо за графіком з призовом військовозобов'язаних, але трохи відстаємо з технікою. Підприємства, які зобов'язані її надати, дають або зламані машини, або взагалі їх не дають. Але це питання зараз вирішується, в тому числі за допомогою правоохоронних органів. Оскільки мобілізація продовжиться до 5 вересня, думаю, всі плани ми виконаємо», - сказав Калгушкін.

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Він наголосив, що під час третьої черги часткової мобілізації до військкоматів приходить все більше добровольців. Близько 100 із них вже відправлені служити, в основному, в частини, що розташовані в Харківській області. При цьому за дві перші черги мобілізації у військові частини було відправлено 400 добровольців.

Він також зазначив, що зараз проводиться більш глибоке вивчення стану здоров'я військовозобов'язаних, уточнення їхніх облікових даних, військових навичок для подальшої підготовки у військових частинах. В результаті цієї роботи близько 10% тих, що підпадають під призов, відсіваються.