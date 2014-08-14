На Донбасі щодня помирає в середньому 70 людей — ООН

За даними ООН, кількість жертв конфлікту протягом останніх кількох тижнів зросла майже вдвічі – і на сьогодні складає 2086 людей, передає 24 канал.

Таким чином нині щодня помирає в середньому 70 людей. Загальна кількість поранених з початку конфлікту складає близько 5 тисяч людей.

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Інформація про жертви включає дані про смерть українських бійців, мирних жителів та російських бойовиків. Однак в ООН наголошують, кількість жертв серед мирного населення може бути заниженою через брак інформації.