На Донбасі щодня помирає в середньому 70 людей — ООН
03:21, 14 серпня 2014Суспільство
0 0
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун висловив занепокоєння тим фактом, що на сході України стрімко зростає кількість жертв внаслідок бойових дій.
На Донбасі щодня помирає в середньому 70 людей / un.org
За даними ООН, кількість жертв конфлікту протягом останніх кількох тижнів зросла майже вдвічі – і на сьогодні складає 2086 людей, передає 24 канал.
Таким чином нині щодня помирає в середньому 70 людей. Загальна кількість поранених з початку конфлікту складає близько 5 тисяч людей.
Читайте такожООН готова приєднатися до координації гуманітарної допомоги Україні
Інформація про жертви включає дані про смерть українських бійців, мирних жителів та російських бойовиків. Однак в ООН наголошують, кількість жертв серед мирного населення може бути заниженою через брак інформації.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter