Сьогодні Україна - найспекотніша країна в Європі
14 серпня, на свято Маковія, в Україні впродовж дня максимальна температура повітря досягатиме +30+35, а місцями +35+39 градусів.
У більшості областей переважатиме суха погода, лише в західних областях пройдуть окремі грозові дощі.
Про це пише сайт opogode.
У західній частині очікуються місцями грозові дощі. Температура повітря +27+33 градуси.
У північних областях переважно без опадів. Температура повітря +32+38 градусів.
У центральних областях переважатиме суха погода. Температура повітря +32+37, місцями до +39 градусів.
На сході буде сухо. Температура повітря +32+38 градусів.
У південній частині дощі малоймовірні. Температура повітря +33+39 градусів.
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У Києві опадів не очікується. Температура повітря +35+37 градусів.
Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-12 м/с.