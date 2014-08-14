Сьогодні Україна - найспекотніша країна в Європі

14 серпня, на свято Маковія, в Україні впродовж дня максимальна температура повітря досягатиме +30+35, а місцями +35+39 градусів.

У більшості областей переважатиме суха погода, лише в західних областях пройдуть окремі грозові дощі. Про це пише сайт opogode. У західній частині очікуються місцями грозові дощі. Температура повітря +27+33 градуси. У північних областях переважно без опадів. Температура повітря +32+38 градусів. У центральних областях переважатиме суха погода. Температура повітря +32+37, місцями до +39 градусів. На сході буде сухо. Температура повітря +32+38 градусів. У південній частині дощі малоймовірні. Температура повітря +33+39 градусів. Читайте такожЦього тижня рівень загрози пожеж перевищує максимальний в шість разів У Києві опадів не очікується. Температура повітря +35+37 градусів. Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-12 м/с.

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