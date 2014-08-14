Сьогодні Україна - найспекотніша країна в Європі

12:52, 14 серпня 2014
Суспільство
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14 серпня, на свято Маковія, в Україні впродовж дня максимальна температура повітря досягатиме +30+35, а місцями +35+39 градусів.

В Украине очень жарко / УНИАН

У більшості областей переважатиме суха погода, лише в західних областях пройдуть окремі грозові дощі.

Про це пише сайт opogode.

У західній частині очікуються місцями грозові дощі. Температура повітря +27+33 градуси.

У північних областях переважно без опадів. Температура повітря +32+38 градусів.

У центральних областях переважатиме суха погода. Температура повітря +32+37, місцями до +39 градусів.

На сході буде сухо. Температура повітря +32+38 градусів.

У південній частині дощі малоймовірні. Температура повітря +33+39 градусів.

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У Києві опадів не очікується. Температура повітря +35+37 градусів.

Вітер в Україні очікується південно-західний,  5-12 м/с.

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