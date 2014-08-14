Учням дозволили користуватися телефонами під час уроків

Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення зняти введену в 2007 році заборону на використання під час уроків мобільних телефонів всіма учасниками навчально-виховного процесу (учнями, студентами, викладачами).

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Про це повідомляється в наказі Міносвіти, опублікованому на офіційному сайті відомства.

Згідно з документом, таке рішення ухвалено з метою «розповсюдження використання інформаційно-комунікаційних технологій під час навчально-виховного процесу в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах».

Як повідомляв УНІАН, у травні 2007 року на той час міністр освіти і науки України Станіслав Ніколаєнко заявив, що з нового навчального року школярам законодавчо заборонено користуватися мобільними телефонами під час уроків.

За його словами, ухвалюючи рішення, він спирався на міжнародний досвід. «У деяких європейських країнах заборонено приносити мобільні до школи - телефон здається у спеціальні пункти зберігання на вході до навчальних закладів», - пояснив тоді він.