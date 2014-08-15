На Майдані побили журналістів, які знімали прибирання "йолки"

На Майдані Незалежності невідомі побили журналістів і стрімерів каналу Spilno.TV, які знімали прибирання майданівської "йолки".

Про це повідомляє ВЗГ ГУМВС України в місті Києві.

Зазначається, що сьогодні близько 16.30 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що невідомі побили журналістів на столичному Майдані Незалежності.

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"По прибуттю на місце правоохоронці встановили, що на журналістів і стрімерів каналу Spilno.TV напала група невідомих та нанесла їм тілесні ушкодження. В результаті одну особу направлено до лікарні для отримання медичної допомоги", - сказано у повідомленні.

Для встановлення обставин події правоохоронці опитують свідків та очевидців. До лікарні, в якій перебуває потерпілий, направлено СОГ Шевченківського райуправління столичної міліції.

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За інформацією Телекритики, невідомі побили журналістів і стрімерів Spilno.TV, які знімали як відбувається прибирання ялинки.

Один із постраждалих, Максим Прасолов розповів, що на знімальну групу напали невідомі, які також знищили прес-центр на Майдані. Він зазначив, що міліція не перешкоджала побиттю журналістів.

За словами Прасолова, після інциденту йому та його колегам знадобилась допомога лікарів, у деяких журналістів серйозні травми. «У мене струс мозку. Зламали ногу Ісаєву, я в міліції даю свідчення. Молодиків в чорних майках "Нарнії" зафіксовано на камеру. Після розгрому вони повантажили уламки в машини "Київавтодору"», - написав журналіст, нагадуючи, що невідомі знищили імпровізований прес-центр журналістів на Майдані.