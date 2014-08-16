Французький друг Путіна хоче заробити на будівництві парку розваг в окупованому Росією Криму

У Криму, окупованому Російською Федерацією, хочуть будувати філію знаменитого французького парку історичних атракціонів "Пюі дю Фу".

Офіційний "стартовий постріл" для проекту пролунав у п'ятницю, 15 серпня. Напередодні в четвер засновник парку розваг Філіп де Вільє зустрівся у Ялті з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє DW.

Володимир Путін висловив "величезну зацікавленість у проекті історичного тематичного парку "Пюі-дю-Фу", повідомляє інформагенція AFP. Кримський проект планується присвятити історії Росії і назвати "Царьград". Контракт передбачає спорудження ще одного тематичного парку в Москві.

Засновник парку, французький політик правопопулістського толку Філіп де Вільє, заявив на зустрічі, що будівництво тематичних парків у Москві та Криму "продовжує довгу традицію французько-російської дружби". "Санкції - це акти війни, а кооперації - акти миру", - додав він. Де Вільє склав повноваження глави партії "Рух за Францію" та депутатський мандат, аби повністю зосередитися на проекті будівництва розважальних парків для Росії, повідомляє австрійська інформагенція APA.

Читайте такожПутін підписав закон про створення гральної зони в окупованому КримуТематичний парк "Пюі дю Фу" розташований неподалік міста Нант на узбережжі Атлантичного океану. Щороку його відвідують близько 1,7 мільйона гостей. За кількістю відвідувачів "Пюі дю Фу" перевершує тільки французький "Діснейленд".