У Криму мусульманина судитимуть за заборонену в Росії літературу

Справу на директора навчального закладу відправили до суду. Про це сайту Крим.Реалії повідомив заступник Муфтія мусульман Криму Есадуллах Баїров.

Він розповів, що через знайдені книги було складено адмінпротокол, і справа буде направлена до Джанкойського суду за зберігання та масове поширення літератури, яка визнана в Росії як екстремістська.

Представник Муфтіяту висловив підозру, що пошуки забороненої літератури проводитимуться і в інших кримських медресе.

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Раніше в ДУМК заявили про те, що в останні тижні ведуться перевірки та обшуки ісламських навчальних закладів, приватних будинків мусульман на предмет наявності забороненої ісламської літератури, занесеної до «Федерального списку заборонених екстремістських матеріалів».

Список забороненої літератури складений відповідно рішень різних судів Росії і нараховує понад 200 сторінок, де вказано більше 2 тис. друкованих матеріалів різних конфесій.

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Щоб убезпечити одновірців, Духовне управління мусульман Криму з великого федерального списку забороненої літератури, відібрало матеріали, пов'язані з Ісламом, та опублікувало список на своєму офіційному сайті в розділі «Звернення та анонси».