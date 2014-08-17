Порошенко висловив співчуття у зв’язку зі смертю Всеволода Нестайка
15:28, 17 серпня 2014Суспільство
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Президент України Петро Порошенко висловив співчуття рідним і близьким українського письменника Всеволода Нестайка у зв’язку з його смертю.
Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Нестайко / Фото: wikipedia.org
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.Читайте такожУмер известный детский писатель Всеволод Нестайко
«Пішла з життя легендарна людина. Автор, чиї твори для дітей увійшли до золотого фонду дитячої літератури. Всеволод Зіновійович назавжди залишиться з нами у своїх творах», - йдеться у співчутті Порошенка.
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