Порошенко висловив співчуття у зв’язку зі смертю Всеволода Нестайка

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.Читайте такожУмер известный детский писатель Всеволод Нестайко

«Пішла з життя легендарна людина. Автор, чиї твори для дітей увійшли до золотого фонду дитячої літератури. Всеволод Зіновійович назавжди залишиться з нами у своїх творах», - йдеться у співчутті Порошенка.