РНБО: при обстрілі бойовиками колони з біженцями загинули щонайменше 15 осіб

Про це агентству Reuters повідомив спікер СНБО Андрій Лисенко. "Вчора біля 7 вечора ми знайшли 15 тіл. Пошуки велись всю ніч і продовжуються сьогодні", - повідомив Андрій Лисенко.

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Вчора військові на місці події заявили, що серед загиблих багато дітей і жінок, їх тіла були спалені до невпізнання. Багато тіл були розірвані в результаті вибухів.

Сьогодні вранці лідери терористичної організації "Луганська народна республіка" заявили, що не мають відношення до обстрілу колони з біженцями, передає радіо "Свобода". Член "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький заявив, що вони "ніколи не обстрілювали біженців та житло громадян".

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня близько 9.40 під час вивезення біженців з населених пунктів Хрящувате і Новосвітловка бойовиками було завдано вогневий удар по цій колоні з мінометів та системи "Град". При обстрілі люди згорали прямо в автомобілях, якими їх вивозили, оскільки не встигали їх покинути. Після цього спікер РНБО повідомив, що колона складалася з двох частин: в одній їхали дорослі, у другій - діти. Колона їхала під білими прапорами і мала розпізнавальні ознаки того, що це транспорт з біженцями.