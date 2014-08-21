За український прапор на московській висотці активісти можуть отримати 7 років

Ця cтаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 7 років. За статтею "вандалізм" учасникам акції загрожувало 3 роки.

Читайте такожЗа синьо-жовту зірку на шпилі московської висотки вже затримали 4 активістів

За даними російських ЗМІ, рішення про перекваліфікацію кримінальної справи прийняли на вимогу генпрокуратури Росії.

Нагадаємо, у середу невідомі перефарбували половину зірки на шпилі в синій колір, а також встановили на ній український прапор. Зняти його з зірки вдалося лише за 3 години. Того ж дня поліція затримала 4 осіб за підозрою в причетності до цього інциденту: двох дівчат і двох хлопців з альпіністським спорядженням. Усі вони - мешканці Москви і Московській області.