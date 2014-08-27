У мікрорайонах Донецька Широкий і Текстильник лунають залпи

Про це йдеться в повідомленні на сайті Донецької міської ради з посиланням на місцевих жителів.

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Аварійні бригади проводяться роботи на пошкоджених мережах електро - та газопостачання. Енергетики займаються відновленням електропостачання споживачам селища Машзавод в Кіровському районі, вулиць Літературна і Молодих шахтарів у Київському районі.Через серйозне пошкодження підстанції "Гілка" без електрики залишається мікрорайон Гладковський.

В Петровському, Київському та Кіровському районах сьогодні працюють фахівці ПАТ "Донецькміськгаз". На даний момент без газопостачання залишаються 5634 абонента. До вечора 27 серпня будуть підключені 2,5 тис. споживачів.

Громадський транспорт на автомагістралях міста працює в штатному режимі. Автобусне сполучення Донецька з іншими містами здійснюється через автовокзал "Південний". Автовокзал "Західний" та диспетчерська станція "Артемівська" як і раніше закриті.

Відправлення пасажирських поїздів далекого прямування на Донецькій залізниці здійснюється зі станцій Костянтинівка й Маріуполь.