У Донецьку обмежено водопостачання

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради. У повідомленні наголошується, що після успішного запуску фахівцями КП «Компанія «Вода Донбасу» четвертого підйому каналу «Сіверський Донець-Донбас» в районі міста Макіївка 23 серпня і ремонту пошкоджених напірних трубопроводів, подача води на Донецьк здійснюється з каналу, проте в обмеженій кількості. Збільшити обсяги води Донецьку в даний час поки не представляється можливим, констатували у міськраді.

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В мінімальному режимі на сьогоднішній день працюють усі водопровідні вузли КП «Донецькміськводоканал», крім Південного. Обсяги води, що подаються, не вистачає для нормальної роботи цього водоузла. І, щоб забезпечити жителів мікрорайонів Мирний, Сонячний в Кіровському районі та мікрорайонів Блакитний, Зоряний, Одеський в Ленінському районі, які зазвичай отримують воду з Південного водоузла, працівники водоканалу щодня проводять регулювання мереж, виконують необхідні перемикання. Це дає можливість забезпечити водою мешканців хоча б кілька годин увечері. Так, вчора, 25 серпня, воду вдалося подати після 21.00.