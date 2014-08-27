Бойовики знов обстрілюють Донецьк, загинули троє мирних жителів

Сьогодні вночі в Донецьку було неспокійно, обстрілювався Куйбишевський район, йдеться в повідомленні на сайті Донецької міської ради.

"Близько третьої години до чергової частини ДСНС надійшло повідомлення про те, що в результаті влучення снаряда сталося загоряння покрівлі адміністративної будівлі ДП «ДУЕК», шахта «Жовтневий рудник». До місця події пожежні розрахунки потрапити не змогли", - відзначили в міськраді.

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Сьогодні о 5.00 артобстрілам було піддано Кіровський і Куйбишевський райони. Постраждав цех торгово-монтажної компанії, в результаті влучення снаряда загорілася трансформаторна підстанція на території шахти імені Абакумова.

Читайте такожЗа час бойових дій на Донбасі загинули 2249 осіб - ООНСтаном на 10.00 обстановка в місті напружена.

У штатному режимі працюють системи життєзабезпечення міста і громадський транспорт. Аварійні бригади енергоподаючих компаній ведуть відновні роботи на пошкоджених мережах у Київському і Ворошиловському районах, а також у селищі Машзавод у Кіровському районі.

Як повідомляв УНІАН, учора внаслідок бойових дій у Донецьку також загинули троє осіб серед мирного населення.