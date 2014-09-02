В "іловайському котлі" сотник Парасюк дістав відкриту ЧМТ і кульове поранення

01:09, 02 вересня 2014
Суспільство
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Життя героїчного сотника з Майдану Володимира Парасюка поза небезпекою. 

Парасюк / facebook.com/borys.filatov

Нині він у дніпропетровській обласній лікарні із пораненням голови, передає ТСН.

Боєць спецбатальйону "Дніпро-1" дивом вижив в іловайському пеклі та повернувся з полону.

Його, пораненого, не впізнали ані бойовики, ані російські військові, які шукали Парасюка як цінну здобич. Володимира разом з іншими полоненими вивезли до Росії, але згодом обміняли.

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У неділю надвечір він уже був у дніпропетровській лікарні. Медики кажуть, бійцю пощастило. Куля лише зачепила голову. Парасюк уже навіть самотужки ходить. 

"Відкрита черепно-мозкова травма, кульове поранення, контузія. Непроникаюче поранення. Ковзне, на щастя. Це, напевно, врятувало йому життя. Поводиться бадьоро, мужньо, як і належить бійцю", - повідомив головний лікар обласної лікарні ім.Мечникова Сергій Риженко.

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