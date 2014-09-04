У Торезі бойовики пропонують місцевим жителям по тисячі гривень за зміну громадянства
14:17, 04 вересня 2014Суспільство
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У Торезі Донецької області бойовики пропонують місцевим жителям по тисячі гривень за зміну громадянства.
Бойовики пропонують гроші за зміну громадянства / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«За оперативною інформацією, в Торезі Донецької області бойовики проводять агітацію серед місцевих жителів для збору інформації й оформлення паспортів громадян Російської Федерації. За зміну громадянства російські найманці пропонують близько 1 тис. грн», - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року Росія планувала продавати своє громадянство за 10 мільйонів рублів.
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