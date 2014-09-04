У "ЛНР" вже пообіцяли студентам дипломи російського зразка

Новим "керівником" університету став Руслан Харківський, історик за фахом, пише "Інформатор".

Як повідомляється, кандидатуру затвердили незважаючи на відсутність кворуму. У голосуванні взяли участь не більше 300 осіб.

За повідомленнями місцевих жителів, голосування пройшло в тому ж стилі, як і референдум 11 березня: викладачам пообіцяли видати продовольчі пайки, а студентам - дипломи російського зразка.

Заяву про видачу російських дипломів про вищу освіту Міносвіти РФ не коментує.

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