У Музеї Великої Вітчизняної війни в Києві відкрили виставку про АТО

Перед відкриттям школярі випустили у небо голубів і синьо-жовті кульки як заклик до миру, повідомляє 5 канал.

Серед експонатів - форма та військове спорядження учасників двох світових воєн і бійців, що тепер служать у зоні АТО. Зокрема - виставлена куртка добровольця батальйону "Айдар", в якій він загинув під час обстрілів 20 серпня на Луганщині, а також фотографії революційного Майдану та зовсім свіжі, зроблені біля Іловайська.

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