В Антрациті на Луганщині бойовики захопили "Дім молитви"

Як пише "Інформатор", озброєні люди з двома священиками православної церкви зайшли до молитовного будинка і наказали всім звільнити приміщення.

У підвальному приміщенні "Дому молитви для всіх народів" було організовано бомбосховище і благодійна кухня.

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