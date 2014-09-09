В Антрациті на Луганщині бойовики захопили "Дім молитви"
07:05, 09 вересня 2014Суспільство
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Вчора бойовики "ЛНР" захопили будівлю храму в місті Антрациті Луганської області.
Бойовики захопили "Дім молитви" / informator.lg.ua
Як пише "Інформатор", озброєні люди з двома священиками православної церкви зайшли до молитовного будинка і наказали всім звільнити приміщення.
У підвальному приміщенні "Дому молитви для всіх народів" було організовано бомбосховище і благодійна кухня.
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