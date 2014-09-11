У редакції газети Вести проходить обшук. СБУ вилучила сервери видання

У своєму повідомленні в Facebook він написав: "Сьогодні, в четвер об 11 ранку, в редакцію газети «Вести» на вулиці Жилянській увірвалися люди, які представилися працівниками СБУ. Вилучаються сервера, на яких знаходиться сайт vesti.ua через що сайт не працює".

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Нагадаємо, в червні під редакцією газети проходили численні пікети з вимогою припинити безкоштовну роздачу видання.

Основними претензіями протестувальників до безкоштовного щоденного видання були: помилкова, на думку активістів, інформація та пропаганда Росії.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня співробітники податкової міліції під час обшуку в офісі компанії "Вести Мас-Медіа" виявили у видавця газети "Вести" Ігоря Гужви 1,5 млн грн. За даними міністерства, починаючи з квітня поточного року, співробітники Міндоходів розслідують незаконну конвертаційну діяльність окремих фінансових установ України. Зокрема Міндоходів встановило, що підприємство «Торггазстрим ЛТД» (р. Сімферополь) перерахувало 93,6 млн грн на адресу Сумського приватного підприємства, яке тривалий час декларує відсутність господарської діяльності.

Після чого зазначена сума була перерахована на рахунок «Вести Мас-Медіа». У зв'язку з цим податкова міліція розслідує причетність компанії «Вести Мас-Медіа», яка займається випуском щоденної безкоштовної газети «Вести», до незаконної конвертаційної діяльності.