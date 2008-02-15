У НАТО кажуть, що українці не мають чіткого уявлення про альянс

В Україні варто провести потужну інформаційну кампанію, щоб розповісти населенню про переваги від приєднання до плану дій щодо членства в НАТО. Таку думку в інтерв’ю «Німецькій хвилі » висловив начальник Оборонного коледжу НАТО в Римі, генерал-лейтенант Марк Ванкірсбілк.

Українцям не вистачає достовірної інформації про Північно-Атлантичний альянс, переконаний начальник Оборонного коледжу НАТО. На його думку, заангажоване ставлення до альянсу викликає суперечки в українському парламенті та неоднозначну реакцію населення навіть при згадуванні слова НАТО. „В Україні не має чіткого уявлення про цю організацію, що НАТО це не організація, яка щось нав’язує, а навпаки, - це організація, яка розвиває та підтримує демократію, де країни-члени дотримуються свого суверенітету і одночасно співпрацюють. Ця співпраця допомагає досягти реформ у політичній та економічній сферах“, - каже Марк Ванкірсбілк. За його словами, українська влада має сама розібратися наскільки „глибоко“ вона хоче співпрацювати з альянсом і лише тоді проводити референдум щодо членства в НАТО. Однак, за словами Ванкірсбілка, цьому має передувати велика роз’яснювальна кампанія