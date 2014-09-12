Цьогорічний "ГогольFest" відкрився гімном України (фоторепортаж)
09:11, 12 вересня 2014Суспільство
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Учора в Києві стартував 7-ий міжнародний фестиваль сучасного мистецтва "ГогольFest".
Програму фестивалю на 95 відсотків складається з українського продукту / vk.com/y.shushkevych
Фестиваль пройде з 11 по 21 вересня у промзоні в київських Видубичах, де показуватимуть Україну світові, пише ТСН.
Програму заходу на 95 відсотків складається з українського продукту. Як зазначається, цьогорічний "ГогольFest" розпочався з модернової обробки Гімну України.
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У Києві стартував сьомий Гогольfest
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