Цьогорічний "ГогольFest" відкрився гімном України (фоторепортаж)

Фестиваль пройде з 11 по 21 вересня у промзоні в київських Видубичах, де показуватимуть Україну світові, пише ТСН.

Програму заходу на 95 відсотків складається з українського продукту. Як зазначається, цьогорічний "ГогольFest" розпочався з модернової обробки Гімну України.

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