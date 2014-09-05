Бойовики отримали від ФМС РФ списки українських біженців для "націоналізації" їхніх квартир

Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожУ Луганську, Слов’яносербську, Олександрівську зупинено повноцінне очищення питної води

"Федеральна міграційна служба РФ надала представникам так званої "ЛНР" списки громадян України з числа жителів Луганської області, які оформили статус біженця при виїзді до РФ під час проведення АТО. Надалі керівники терористичних організацій планують використати квартири та приватні будинки біженців для тимчасового розміщення бойовиків та російських військовослужбовців і подальшої націоналізації", - сказав Андрій Лисенко.