У Луганську бойовики вже виганяють мешканців міста з осель

Як пише "Інформатор" із посиланням на очевидців, 11 вересня в Луганську було захоплено приватний будинок по вулиці Челюскінців.

Як повідомляється, біля будинку зупинилися дві машини. З них вийшли озброєні люди і, пославшись на розпорядження "голови Ради Міністрів ЛНР" Ігоря Полотницького, зажадали звільнити приміщення і винесли речі колишніх господарів.

Читайте такожУ Краснодоні бойовики змушують підприємців сплачувати "данину"Крім того, 11 серпня "експропріювали" у приватному секторі п'ять будинків (територія між кільцем Гайового та кінотеатром "Буревісник"). Зі слів очевидців, інформацію про порожні оселі отримали від "квартальних".

Як повідомляв УНІАН, Федеральна міграційна служба Росії надала бойовикам в Луганській і Донецькій областях списки українців, які оформили статус біженця при виїзді в РФ під час АТО, для "націоналізації" їх жител.