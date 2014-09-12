У Херсоні російські товари будуть маркувати зображенням озброєної матрьошки

Згідно з рішенням міської ради, товари російського походження будуть маркувати наклейками із зображенням озброєної матрьошки.

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У тексті рішення зазначено, що продукцією російського походження вважається товар, вироблений, розфасований, зібраний, вирощений на території Російської Федерації, а також товар, виробником якого є громадянин Російської Федерації або юридична особа, зареєстрована в Російській Федерації.

Крім того, міськрада Херсона рекомендує суб'єктам господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торговельну діяльність на території міста, вжити заходів щодо організації у торговельних мережах міста рекламних акцій з метою збільшення попиту на товари вітчизняного виробництва.