Банки запровадять жорсткіші вимоги до позичальників

Минулого тижня набрала чинності постанова Національного банку України №458, яка встановила нові методики розрахунку адекватності банківського капіталу, тобто, співвідношення активів до капіталу. Згідно з постановою, всі довгострокові активні операції банків, не забезпечені адекватною грошовою базою, додатково враховуватимуть коефіцієнт ризику в 50%.

Як прогнозують експерти тижневика «Комментарии», наслідком таких новацій може стати скорочення термінів кредитування клієнтів, зокрема щодо іпотечних кредитів.

На їх думку, банки, які активно працюють з іпотечного кредитування, але не мають при цьому довгострокових пасивів, будуть змушені в терміновому порядку зайнятися нарощуванням капіталів, обмеживши видачу довгострокових позик.

«Скорочення термінів кредитування спричинить жорсткіші умови для отримання кредиту. Суми щомісячних погашень кредиту виростуть, і, відповідно, вимоги банку до розміру підтверджених доходів позичальника також зростуть. Це не дасть змоги частині потенційних позичальників одержати кредит», - прогнозує заступник голови правління банку «Контракт» Павло КРАПІВІН.

Крім того, пишуть «Комментарии», багато експертів сходяться на думці, що банкіри поступово зроблять жорсткішими вимоги до позичальників, зокрема, вимагаючи від них внесення додаткових застав, крім нерухомості, яка купується за кредитні гроші.

Ряд банків також зважились підвищити ціни на «довгі» кредити. Ставки по них вже підросли на 0,5%-1%. Банкіри обіцяють, що нинішнє подорожчання може стати цього року не останнім, пише видання.