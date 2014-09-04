Луганськ повністю перейшов під контроль бойовиків

Про це на засіданні Київради заявив заступник командира батальйону територіальної оборони "Київ-12" Антон Шаповал, передає LB.ua.

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За його словами, в результаті нічного обстрілу базового табору батальйону в Жовтневому районі Луганська був повністю знищений бойовиками, і бійці були змушені відійти від місця постійної дислокації, залишивши місто. Антон Шаповал додав, що "Київ-12" був останнім батальйоном, який ще утримував позиції в місті.

Він розповів також, що зверху батальйону була дана команда триматися до кінця, але комбат вирішив відвести бійців. Антон Шаповал впевнений, що це правильне рішення, оскільки в іншому випадку були б сотні загиблих солдатів.

Він повідомив, що в результаті сьогоднішнього обстрілу є загиблі і поранені, але їх кількість не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня військовослужбовці сил АТО, які були задіяні в обороні від терористів і російських військових аеропорту "Луганськ" за наказом покинули цей об'єкт.