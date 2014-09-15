У Чернігові виступлять Андрій Макаревич і соліст "Uriah Heep"

Про це УНІАН повідомили представники агенції "Че студія", яка є організатором фестивалю.

За їхньою інформацією, незважаючи на обмеження розважальних заходів у Чернігові, фестиваль відбудеться.

"Ніяких змін не отримували, готуємо фестиваль", - сказала директор агенції Леся Федоренко.

Як відомо, зважаючи на події, що відбуваються в Україні, Чернігівська ОДА минулого тижня рекомендувала у містах та районах області обмежити проведення розважальних заходів.

Між тим, як повідомив сьогодні під час брифінгу в Чернігівській облдержадміністрації директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА Сергій Мойсієнко, у місті не будуть скасовувати виступи Андрія Макаревича та гастролі рокера, лідера гурту "Uriah Heep" Кена Хенслі у жовтні.

Мойсієнко також зазначив, що Макаревич, який виступатиме у Чернігові у рамках музичного фестивалю Chernihiv Jazz Open, заслуговує на повагу своєю громадянською позицією на підтримку України. Посадовець висловив думку, немає підстав скасовувати і гастролі Кена Хенкслі у жовтні, який є пацифістом і проводив концерти у багатьох "гарячих" точках.

Макаревич виступить на фестивалі Chernihiv Jazz Open 27 вересня разом із Ільдаром Казахановим. Вони представлять проект "Андрій та Ільдар в Машині" – джазові обробки відомих композицій "Машини времени". За інформацією організаторів, це буде всеукраїнська прем'єра проекту, що не грається на великій сцені, а тільки в клубах та на фестивалях.

Крім того, під час концерту Кена Хенкслі у Чернігові планується його виступ із місцевим симфонічним оркестром.

Водночас, у Чернігівській ОДА рекомендували митцям та працівникам сфери культури зосередитися на заходах патріотичного спрямування.

"Коли співставляєш слова "фестиваль" і "війна", то якось не співзвучно. Потрібно, щоб кожен захід проходив через українську патріотичну складову, щоб були акції, концерти, які б закликали до єдності, і ми говорили про українське, щоб це була домінанта нашої професійної роботи", - пояснив Мойсієнко.

Він додав, що ніхто не забороняє проводити гастролі, але є вимоги патріотичної складової та високого професійного рівня.