Ув'язнені в Криму просять "переселити" їх у в'язниці України - Клімкін

Про це в ефірі програми "Свобода слова" повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, пише Gazeta.ua.

Клімкін зазначив, що проблеми анексованого Криму дуже активно розглядаються в міжнародних організаціях, а також уповноваженими з прав людини.

"Буквально сьогодні у мене була дуже цікава зустріч з приводу чотирьохсот ув'язнених, які написали заяви з проханням перевести їх відбувати ув'язнення в Україні", - розповів міністр.

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За його словами, кримська проблематика не лише системна.

"Вона має дуже багато речей та людей, над долями яких ми зараз працюємо", - наголосив очільник МЗС України.

Крім того, Клімкін заявив, що українська влада продовжує говорити про Крим із провідними країнами світу.

"Ми ведемо діалог і з ЄС, і з США, і зі всім цивілізованим світом для того, щоб була чітко встановлена політика невизнання анексії Криму. Політика невизнання в тому сенсі, як працювала політика невизнання щодо балтійських країн, яка дозволяє врахувати політичний компонент та дозволяє подавати позови до судів", - наголосив міністр.