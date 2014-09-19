Україна відмовилася від участі в пісенному конкурсі Євробачення-2015

Національна телекомпанія України, у двосторонній домовленості з Європейською мовною спілкою (ЄМС), прийняла рішення відмовитися від участі в Пісенному конкурсі Євробачення-2015 (ПКЄ-2015).

Про це повідомляє прес-служба Першого національного телеканалу.

У повідомленні наголошується, що нестабільна фінансова, політична ситуація, військова агресія зі сходу та анексія українських територій змушують НТКУ оптимізовувати будь-які витрати. В НТКУ мають надію, що Україна не братиме участь у конкурсі лише протягом одного року і вже у 2016 році знову відправить свого представника на ПКЄ.

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"Ми розуміємо, що Євробачення – це іміджевий проект, престиж. Але ми не маємо права робити щось погано. А на "добре" у нас банально немає грошей. Якщо є у когось бажання нам допомогти – ми будемо тільки раді, але самостійно такий проект, боюся, ми не витягнемо. Тому було прийнято таке рішення", – прокоментував ситуацію генеральний директор НТКУ Зураб Аласанія.

За даними телеканалу, самі артисти підтверджують, що нині проведення нацвідбору Євробачення-2015 в Україні не на часі. Обговорюючи участь у конкурсі, більшість відомих музикантів запевнили, що зараз відмовилися б від цієї можливості.

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"Ми радилися з багатьма артистами, і вони сказали, що не брали б участі у конкурсі виключно з тих мотивів, що нині не час для веселощів. І кошти, які були б витрачені на проведення українського нацвідбору Євробачення-2015 доцільніше спрямувати на більш важливі потреби", – зазначив продюсер творчого об'єднання музичних програм НТКУ Влад Багінський.

Разом з тим, запевняють у НТКУ, Україну не будуть повністю позбавляти Євробачення. Національна телекомпанія наразі проводить переговори з ЄМС щодо трансляції півфіналу та фіналу конкурсу.

Нагадаємо, у пісенному конкурсі Євробачення-2014 переміг австрійський співак в образі бородатої жінки Кончіти Вурст. Наступне Євробачення прийматиме Відень.