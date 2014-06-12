З ефіру НТКУ виведено чотири програми виробництва компаній Поплавського - Аласанія

Про це повідомив генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія на своїй станиці у Facebook.

“Тривала епопея з надмірною присутністю на каналі Михайла Поплавського досягла точки неповернення”, - написав Аласанія.

За його словами, “якість і кількість програм, що їх виробляє продюсерська компанія М.Поплавського, - Перший Національний не влаштовує, про що продюсерам цих програм було повідомлено заздалегідь. Національна телекомпанія взяла до уваги проблеми з бізнес-планами Поплавського і пов'язані з ними витрати на... виробництво цих програм, а тому "з плеча не рубала", а зважила на це і дала можливість плани своєчасно змінити”.Читайте такожПоплавський та інші переобранці склали присягу депутата

“Часу для завершення цих планів було надано достатньо. На сьогодні з ефіру Першого Національного одна за одною виведено чотири програми виробництва компаній Поплавського”, - повідомив Аласанія. При цьому він стверджує, що “договори свого часу були підписані в обхід юридичного департаменту НТКУ і містять дикі, м'яко кажучи, штрафні санкції з невипуск програм в ефір або розірвання контракту в односторонньому порядку». Проте, додав він, договори, складені з очевидними порушеннями закону України, судових перспектив, на думку юристів НТКУ, не мають.

Аласанія повідомив, що НТКУ надіслала Поплавському “офіційну пропозицію про розірвання цих договорів за згодою сторін”. “Щодо концертів, які час від часу влаштовує Поплавський, - щоразу НТКУ розглядатиме запропонований контент окремо”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня Кабінет міністрів України призначив Аласанію генеральним директором Національної телекомпанії України .