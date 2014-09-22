У Донецьку бойовики "ДНР" побили людину на очах у перехожих (відео)

Одного з перехожих вони повалили на землю ударом в обличчя, а потім почали бити прикладом.

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Чутні звуки ударів, хрускіт кісток, чоловік кричить на всю вулицю, але йому ніхто не наважується допомогти. У натовпі свідків того що відбувається тільки чути жіночий голос, який просить не бити людину.