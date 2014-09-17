У Донецьку бойовики на блокпосту відібрали у пенсіонера машину, а його самого взяли у полон

У Донецьку бойовики на блокпосту відібрали у пенсіонера автомобіль, а його самого два дні протримали в полоні.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, в Красноармійський міськвідділ міліції звернувся місцевий житель, пенсіонер, який повідомив, що на блокпосту в Куйбишевському районі м.Донецька невідомі озброєні особи, погрожуючи розправою, заволоділи його автомобілем «КІА РІО», а також два дні утримували його в полоні в підвальному приміщенні.

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За цим фактом правоохоронцями відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст.146 (викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням їй фізичних страждань, або із застосуванням зброї) і ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене організованою групою або поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо воно завдало великої матеріальної шкоди) КК України.

Як повідомляв УНІАН, згідно з оперативним зведенням відділу зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області за 17 вересня, в області за минулу добу зареєстровано незаконне заволодіння озброєними особами 16 транспортними засобами.