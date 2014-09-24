Хасиди в Умані починають святкування Нового року

В місто Умань Черкаської області очікується приїзд 35 тисяч паломників із 25 країн світу.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, лише за минулу добу в столичних аеропортах було оформлено 15 рейсів з більше ніж 2200 хасидами.

На сьогодні в цих «повітряних воротах» країни очікується прибуття 25 рейсів з вірянами, які їдуть на могилу свого духовного наставника цадика Нахмана. Переважна кількість паломників, які їдуть організованими групами, державний кордон України перетинають не лише в аеропортах «Бориспіль» та «Жуляни», а й аеропортах Одеси і Вінниці.

Читайте такожВ Умані перекрили вулиці і ввели пропускний режим через прибуття хасидівНезначні організовані групи слідують через пункти пропуску для автомобільного і залізничного сполучення розташовані на ділянках Львівського, Мостиського і Чернівецького прикордонних загонів. В інших пунктах пропуску, зокрема Мукачівського, Чопського, Могилів-Подільського, Котовського та Ізмаїльського прикордонних загонів, очікуються неорганізовані групи й поодинокі особи. Для швидкого та комфортного оформлення хасидів прикордонники провели комплекс заходів.

Зокрема, спільно з іншими контрольними службами визначено окремі смуги руху та термінали, а також порядок здійснення прикордонного та інших видів контролю. Крім того, з організаторами паломництва опрацьовано порядок отримання попередньої інформації про організовані групи паломників, які прибуватимуть повітряним транспортом. Це дозволяє отримувати дані про тих, хто знаходиться на борту літака, ще до прибуття в аеропорт призначення. Завдяки цьому час на здійснення прикордонних формальностей на одного пасажира складає від 10 до 20 секунд.

Довідка УНІАН. Щороку в Умані збираються прихильники іудейської течії хасидизму. Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) - засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Похований в Умані на єврейському кладовищі. Могила цадика - одна з найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв. Торік Новий рік за іудейським календарем біля могили цадика Нахмана в Умані зустріли майже 30 тис. паломників з 16 країн, переважно з Ізраїлю. 11 вересня ц.р. заступник міністра внутрішніх справ Держави Ізраїль Фаїна Кіршенбаум повідомила, що до Умані цього року, незважаючи на складну ситуацію в Україні, приїдуть понад 35 тис. паломників-хасидів з 25 країн.