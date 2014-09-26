Донецька облрада виділила 30 млн грн на відновлення інфраструктури Слов`янського району



Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облради, дане рішення було прийнято на 32-й сесії облради 6 скликання. За дане рішення депутати підтримали одноголосно.

В повідомленні пояснили, що в першу чергу, кошти будуть спрямовані на ремонт водопровідних мереж і насосних станцій, які особливо постраждали в результаті бойових дій.

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Також в ході сесії депутати порушували питання про необхідність виділення коштів на відновлення пошкоджених об`єктів водопостачання західної частини Донецької області, в тому числі міст Красноармійськ, Добропілля, Селідове, Димитрова.

В даний час фахівцями проводиться робота з уточнення обсягу ремонтних робіт на пошкоджених об`єктах комунальних підприємств «Компанія «Вода Донбасу» і «Донецьктеплокомуненерго».