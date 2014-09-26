В Україні створять міжвідомчий реєстр усіх поранених в зоні АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, про це йшлося під час засідання постійно діючого штабу МОЗ України з питань організації медичного забезпечення за умов надзвичайних ситуацій. Участь в засіданні штабу взяли представники Міністерства оборони, МВС, Національної гвардії України, СБУ, Держприкордонслужби, Державної СЕС, Держлікслужби, медичної служби штабу національного спротиву «Майдан», волонтери та інші.

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Заступник міністра охорони здоров’я України Василь Лазоришинець заявив, що держава на рівні уряду зараз отримує значну кількість пропозицій від іноземних країн щодо готовності взяти на лікування чи реабілітацію постраждалих із зони АТО.

«Всі відомства мають сформувати списки пацієнтів, які потребують лікування за кордоном. І тут головне - не забути про тих військових, які вже пройшли лікування в госпіталі, комісовані та знаходяться вдома. Вони не повинні бути залишені наодинці зі своїми проблемами», - зазначив Лазоришинець.

Обговорюючи питання лікування за кордоном, учасники засідання наголосили, що медичні служби різних відомств зіткнулись з низкою організаційних проблем в контексті юридичного оформлення документів для виїзду за кордон та питаннями спроможності тих чи інших іноземних клінік вилікувати поранених, адже є випадки, коли витрачені суттєві кошти на лікування за кордоном не давали позитивного результату.