На вихідних синоптики обіцяють потепління до 22°, але з північним вітром та нічними заморозками

Температура повітря протягом дня досягне +12+18 градусів, а на півдні, заході та в центрі до +20+22 градусів. Вночі передбачається +5+12 градусів, 27 вересня місцями, крім півдня, заморозки 0-4 градуси, повідомляє Opogode.ua.

Переважатиме суха погода, лише в Криму та на північному заході пройдуть невеликі дощі.

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У західній частині 27 вересня місцями очікуються невеликі дощі, 28 вересня - без опадів. Температура повітря вночі +3+10 тепла, 27.09 місцями заморозки 0-3 градуси, вдень +14+20, 28.09 на Закарпатті до +22 градусів.

У північних областях - суха погода. Температура повітря вночі 27.09 0-5 градусів тепла, місцями заморозки 0-5 градусів, 28.09 +3+9 градусів, вдень +13+18 градусів.

У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 27.09 +2+7, місцями заморозки 0-4 градуси, 28.09 +5+11, вдень +12+17 градусів.

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На сході України - без опадів. Температура повітря вночі 27.09 +3+9, місцями заморозки 0-3 градуси, 28.09 +5+11, вдень +12+17 градусів.

У південній частині буде переважати суха погода. Температура повітря вночі +5+12, вдень +15+ 20, місцями до +22 градусів.

У Києві вихідними опадів не передбачається. Температура повітря вночі +3+9, 27.09 місцями заморозки 0-3 градуси, вдень +15+17 градусів.

Вітер в Україні очікується північний, північно-східний, 5-12 м/с.