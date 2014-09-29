В Одесі рано вранці підірвали залізничну колію (фото)
11:16, 29 вересня 2014Суспільство
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Сьогодні стався вибух у Суворовському районі Одеси, неподалік Ярмаркової площі.
Зловмисники підірвали запасні шляхи / dumskaya.net
В Одесі у понеділок, 29 вересня, невідомі зловмисники підірвали залізничну колію.
Як повідомив УНІАН представник управління МВС на Одеській залізниці, сьогодні рано вранці стався вибух у Суворовському районі, неподалік Ярмаркової площі.
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Співробітник управління не зміг уточнити масштаб руйнування, але пояснив, що злочинці, за його даними, підірвали запасну колію.
«Чи то помилилися, чи то спеціально – з метою залякування», - сказали в управлінні.
Жертв і потерпілих немає. На місці події працює слідчо-оперативна група.
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