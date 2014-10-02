Вранці в декількох районах Донецька було чути залпи артилерії

Про це повідомили в прес-службі Донецької міської ради. Згідно з повідомленням, ніч на 2 жовтня в місті пройшла неспокійно, "лунали поодинокі постріли з великокаліберної зброї, близько 4.00 ранку жителів багатьох районів розбудили залпи артилерії. Станом на 10.00 в Донецьку зберігається напружена обстановка".

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У міськраді зазначили, що, незважаючи на це, працюють комунальні служби та аварійні бригади підприємств. У місті відновлюють пошкоджені газові мережі в Петровському районі.

Проте, як і раніше, через бойові дії, обмежена географія відновлювальних робіт в північній частині Куйбишевського та Київського районів міста. В Донецьку поки без газопостачання залишаються 4479 абонентів, серед них 3333 - будинки приватного сектору, 21 - багатоквартирний будинок і 30 підприємств.

У міськраді також констатували, що вчора о 18.00 було обстріляне селище шахти Абакумова в Кіровському районі. Інформація про руйнування ще уточнюється, але на даний момент відомо про те, що снарядом пошкоджено 2-поверховий багатоквартирний житловий будинок по вулиці Кірова.