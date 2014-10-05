У Маріуполі обстріляли маршрутку, трьох пасажирів поранено - ЗМІ

Про це повідомляє місцеве видання 0629 з посиланням на очевидців події.

"Ми побачили, як нашу маршрутку обігнав автомобіль таксі, після чого пролунали дві автоматні черги, - розповіли очевидці. - Одна з куль пробила автобус, в результаті обстрілу кілька людей були поранені".

За даними медиків, в лікувальні установи міста були госпіталізовані троє постраждалих.

Як повідомили пасажири, одному з хлопців куля потрапила в голову, ще один отримав осколкове поранення голови.

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"У нашому місті працюють розвідувально-диверсійні групи, які обстрілюють як цивільних, так і військові патрулі, при спробі затримати одну з таких груп в даному районі, виникла перестрілка між РДГ і нашими військовими, кілька куль потрапили в проїжджаючу поруч маршрутку, ... 4 особи отримали кульові й осколкові поранення. Вони були оперативно доставлені в лікарню, де їм була надана уся необхідна допомога, загрози їхньому життю на даний момент немає", - повідомив у Facebook голова ГО "Єдиний Маріуполь" Денис Гаврилов.

Також він зазначив, що РДГ була затримана, разом з диверсантами затримані і військові, які в місті відкрили стрілянину.

"Усі обставини аварії з'ясовуються і діям військових буде дана правова оцінка", - додав Гаврилов.

Обставини події з'ясовуються.