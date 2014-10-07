Бойовики ДНР скаржаться, що РФ не випускають охочих повоювати з Україною - ЗМІ

Про це "Газете.Ru" розповів польовий командир з самопроголошеної "ДНР" Олег Мельников.

За його словами, з початку збройного конфлікту на сході України людей зі зброєю не пропускали ані в той, ані в інший бік. Однак кордон охоронявся погано, що дозволяло проводити великі колони з людьми та "гуманітарною допомогою".

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Тепер, як розповів Мельников, "російські прикордонники серйозно змінили ставлення до добровольців та активістів", й ті, хто перейшли кордон в неофіційних місцях, вважаються порушниками.

При цьому "на офіційних КПП справи не кращі: оформити гуманітарний вантаж практично неможливо. Для провезення 100 бушлатів наша людина перетинала кордон туди-назад близько 100 разів", зазначив Мельников.

Раніше так званий "заступник міністра оборони" "ДНР" Сергій Петровський заявив, що "вже більше 2 тижнів спостерігається різке зниження добровольців з Росії".

Джерело Дождь