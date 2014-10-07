Євромайдан потрапив до трійки претендентів на премію Європарламенту імені Сахарова

Таке рішення було ухвалено за результатами голосування на спільному засіданні комітетів ЄП з питань закордонних справ та розвитку, яке відбулося у вівторок в Брюсселі.

Крім Євромайдану до трійки потрапили гінеколог з Конго Деніс Маквеге та азербайджанський активіст із захисту прав людини Лейла Йюнус.

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