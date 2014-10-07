Євромайдан потрапив до трійки претендентів на премію Європарламенту імені Сахарова
20:41, 07 жовтня 2014Суспільство
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Український рух Євромайдан увійшов до трійки фіналістів, один з яких отримає премію Європейського парламенту імені Сахарова за свободу думки.
Євромайдан має шанси отримати премію Європарламенту імені Сахарова / Фото УНІАН
Таке рішення було ухвалено за результатами голосування на спільному засіданні комітетів ЄП з питань закордонних справ та розвитку, яке відбулося у вівторок в Брюсселі.
Крім Євромайдану до трійки потрапили гінеколог з Конго Деніс Маквеге та азербайджанський активіст із захисту прав людини Лейла Йюнус.
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