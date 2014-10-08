Нуланд вимагає від РФ виконання "всіх до одного" мінських пунктів для зняття санкцій
У США попередили Росію, що у разі виконання повного переліку Мінського протоколу Штати готові зняти частину санкцій.
Про це заявила помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд у рамках зустрічі зі студентами Київського національного університету в Києві, пише Українська правда.
"Ми дали зрозуміти, що у разі виконання мінського договору ми знімемо частину санкцій, і це добрий стимул для Росії... Наш сигнал чіткий – зменшення санкцій відбудеться виключно у разі повного виконання домовленості. Мають бути (виконані) всі 12 пунктів, всі до одного", - заявила представниця Держдепу.
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Більш того, Нуланд зазначила, що збереження поточного рівня санкцій щодо Росії тривалий час неможливо, або вони будуть зменшені при виконаних умовах, або - збільшені.
"Ми чітко сказали, що у разі невиконання ціна для Росії зросте", - ще раз підкреслила Вікторія Нуланд.
Також помічник держсекретаря визнала, що введення санкцій проти Росії - вимушена міра зовнішньої політики США. "Шкода, що їх доводиться застосовувати", - додала Нуланд.