Військові поблизу Криму на зиму переселяться з військових наметів у потяг

З військових наметів у потяг на зиму переселяться військові, що охороняють перешийок з Кримом.

У користування передали діючі вагони - разом з провідниками, постіллю та опаленням.

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Поїзд розмістили на колії поблизу одного з блокпостів на Херсонщині, де немає можливості поселити військових у будівлі.