Військові поблизу Криму на зиму переселяться з військових наметів у потяг
21:20, 09 жовтня 2014Суспільство
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Військові, які охороняють перешийок з Кримом, перезимують у вагонах поїзда.
Військові зможуть жити у вагонах / ТСН
З військових наметів у потяг на зиму переселяться військові, що охороняють перешийок з Кримом.
У користування передали діючі вагони - разом з провідниками, постіллю та опаленням.
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Поїзд розмістили на колії поблизу одного з блокпостів на Херсонщині, де немає можливості поселити військових у будівлі.
З військових наметів у потяг на зиму переселяться військові, що охороняють перешийок з Кримом
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