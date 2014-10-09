Військові поблизу Криму на зиму переселяться з військових наметів у потяг

21:20, 09 жовтня 2014
Суспільство
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Військові, які охороняють перешийок з Кримом, перезимують у вагонах поїзда.

Військові зможуть жити у вагонах / ТСН

З військових наметів у потяг на зиму переселяться військові, що охороняють перешийок з Кримом.

У користування передали діючі вагони - разом з провідниками, постіллю та опаленням.

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Поїзд розмістили на колії поблизу одного з блокпостів на Херсонщині, де немає можливості поселити військових у будівлі.

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