Російські військові облаштовують пости на Перекопському перешийку

Російські військовослужбовці облаштовують численні пости на Перекопському перешийку, що з’єднує Кримський півострів з материком.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.

У повідомленні нагадується, що учора близько 17.30 російськими військовослужбовцями в районі Армянска був обстріляний прикордонний легкий літак, на борту якого немає жодного озброєння.

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Літак здійснював патрулювання державного кордону та прикордонних районів.

В ході патрулювання літак виявив численні пости російський військовослужбовців, що розташовані вздовж Перекопського перешийку. З одного із них було відкрито вогонь по прикордонному літаку.